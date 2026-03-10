В АТОР рассказали, где наиболее сложная ситуация с застрявшими туристами

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с застрявшими российскими туристами на фоне конфликта на Ближнем Востоке сейчас на Занзибаре, Шри-Ланке и Мальдивах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператоров.
Ранее в воскресенье в АТОР отмечали, что порядка 5 тысяч, как организованных, так и самостоятельных российских туристов на экзотических островах в Индийском океане испытывают сложности с возвращением домой из-за нарушенного авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время в Таиланде может находиться порядка 10 тысяч россиян с обратными билетами со стыковками в странах Ближнего Востока. По данным АТОР, сейчас на островных и азиатских направлениях находятся или могут ждать вылета около 1,1-1,3 тысячи организованных туристов, приобретавших у туроператоров пакетные туры или только отели без перелета.
"Наиболее сложная ситуация сейчас с Занзибаром, откуда физически невозможно вылететь, есть сложности, но меньшие, на направлениях, где оперировала авиакомпания Air Arabia – Шри-Ланка, Мальдивы. Есть туристы, ожидающие возобновления стыковок и в Таиланде", - сказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
В туроператоре "Русский экспресс" также подтверждают, что на экзотических островах и в Азии еще остаются организованные российские туристы, которые ожидают запуска транзитных рейсов со стыковкой в странах Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.