Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Тегеран ударил по израильскому НПЗ в Хайфе, сообщила иранская армия. РИА Новости, 10.03.2026
2026-03-10T11:04:00+03:00
2026-03-10T11:04:00+03:00
2026-03-10T12:25:00+03:00
иран
в мире
хайфа
сша
али хаменеи
оон
амир саид иравани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
хайфа
сша
иран, в мире, хайфа, сша, али хаменеи, оон, амир саид иравани, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Хайфа, США, Али Хаменеи, ООН, Амир Саид Иравани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран ударил по израильскому НПЗ в Хайфе, сообщила иранская армия.
"Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе", — привела ее заявление IRIB
Иранские военные добавили, что нанесли удары в течение нескольких последних часов.
Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал, что 7 марта противник атаковал четыре нефтехранилища в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что удары равносильны химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух попали опасные токсичные вещества.
Тегеран в ответ пообещал атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если Вашингтон и Тель-Авив продолжат бить по аналогичным целям в Иране.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защититься и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.