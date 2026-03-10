Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 10.03.2026
11:04 10.03.2026 (обновлено: 12:25 10.03.2026)
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе - РИА Новости, 10.03.2026
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе
Тегеран ударил по израильскому НПЗ в Хайфе, сообщила иранская армия. РИА Новости, 10.03.2026
2026
Иран заявил об атаке на израильский НПЗ в Хайфе

Иран заявил об атаке на израильский НПЗ и топливные резервуары в Хайфе

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 мар — РИА Новости. Тегеран ударил по израильскому НПЗ в Хайфе, сообщила иранская армия.
«
"Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе", — привела ее заявление IRIB.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Потеряем все". В США сделали тяжелое признание о конфликте вокруг Ирана
Вчера, 09:09
Иранские военные добавили, что нанесли удары в течение нескольких последних часов.
Представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни сообщал, что 7 марта противник атаковал четыре нефтехранилища в ИРИ. В МИД республики подчеркнули, что удары равносильны химической войне против иранских граждан, поскольку в воздух попали опасные токсичные вещества.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
"Это абсурд!" На Западе сообщили о крупном расколе в рядах врагов Ирана
Вчера, 03:28
Тегеран в ответ пообещал атаковать энергообъекты на Ближнем Востоке, если Вашингтон и Тель-Авив продолжат бить по аналогичным целям в Иране.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ракетными ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защититься и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
Вчера, 08:00
 
