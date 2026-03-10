ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила сроки отстранения трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение.
После матча "Норильск" - "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента ФХР бессрочно отстранила арбитров.
По итогам рассмотрения дела дисциплинарный комитет ФХР запретил арбитру Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно, Шмакова и Хажиева организация отстранила на три года.
Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В текущем сезоне 26-летний арбитр отработал на 21 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая не попадает под юрисдикцию ФХР. Он является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.