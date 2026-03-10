Рейтинг@Mail.ru
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:54 10.03.2026
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила сроки отстранения трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение. РИА Новости Спорт, 10.03.2026
хоккей
спорт
россия
федерация хоккея россии (фхр)
вхл
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929728913_0:0:973:547_1920x0_80_0_0_43468f390955387315e560263775c6ed.png
https://ria.ru/20260224/pljuschev-2076361245.html
россия
спорт, россия, федерация хоккея россии (фхр), вхл, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Федерация хоккея России (ФХР), ВХЛ, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение

ФХР отстранила арбитра Скугарева пожизненно

© Фото : Соцсети ВХЛШайба ВХЛ
Шайба ВХЛ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Соцсети ВХЛ
Шайба ВХЛ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила сроки отстранения трех судей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) за аморальное поведение.
После матча "Норильск" - "Омские Крылья", состоявшегося 21 февраля, линейный арбитр матча Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он, а также судьи Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находятся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента ФХР бессрочно отстранила арбитров.
По итогам рассмотрения дела дисциплинарный комитет ФХР запретил арбитру Скугареву заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно, Шмакова и Хажиева организация отстранила на три года.
Скугарев по итогам сезона-2024/25 был признан лучшим линейным судьей ВХЛ. В текущем сезоне 26-летний арбитр отработал на 21 матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая не попадает под юрисдикцию ФХР. Он является сыном двукратного чемпиона России в составе "Локомотива", участника чемпионата мира 2006 года Александра Скугарева.
Владимир Плющев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Шабаш недопустим": Плющев прокомментировал отстранение пьяных судей ВХЛ
24 февраля, 12:01
 
ХоккейСпортРоссияФедерация хоккея России (ФХР)ВХЛКХЛ 2025-2026
 
