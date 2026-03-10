Рейтинг@Mail.ru
Андреева нецензурно выругалась в сторону публики после вылета с турнира
Теннис
 
10:05 10.03.2026
Андреева нецензурно выругалась в сторону публики после вылета с турнира
спорт, мирра андреева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сломала ракетку и прокричала несколько нецензурных фраз на английском языке в сторону публики после поражения в матче третьего круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе от чешки Катержины Синяковой.
Андреева в ночь на вторник уступила Синяковой и не сумела продолжить защиту титула. В решающем розыгрыше мяч после удара чешки попал в трос и отскочил на половину корта Андреевой. Россиянка от досады бросила ракетку в сетку, а после рукопожатия ударила ей о корт. Покидая площадку, россиянка прокричала несколько нецензурных фраз в сторону трибун.
Андреевой 18 лет. Она занимает восьмое место в рейтинге WTA. На ее счету четыре титула WTA, в том числе два, завоеванных на турнирах категории WTA 1000. Россиянка дошла до полуфинала "Ролан Гаррос" 2004 года в 17-летнем возрасте. Андреева с Дианой Шнайдер взяли серебро Олимпиады в Париже в парном разряде.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Медведев вышел в четвертый раунд "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Теннис Спорт Мирра Андреева Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
