Андреева нецензурно выругалась в сторону публики после вылета с турнира
Андреева нецензурно выругалась в сторону публики после вылета с турнира
Первая ракетка России Мирра Андреева сломала ракетку и прокричала несколько нецензурных фраз на английском языке в сторону публики после поражения в матче... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T10:05:00+03:00
2026-03-10T10:05:00+03:00
2026-03-10T10:05:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
Андреева нецензурно выругалась в сторону публики после вылета с турнира
