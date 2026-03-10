Рейтинг@Mail.ru
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Теннис
 
07:12 10.03.2026 (обновлено: 07:40 10.03.2026)
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
теннис
спорт
мирра андреева
элина свитолина
ига швентек
женская теннисная ассоциация (wta)
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса

Андреева не сумела выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синяковой, которая занимает 44-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева - восьмая ракетка мира, она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе в 2025 году. Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
09 марта 2026 • начало в 23:35
Завершен
Мирра Андреева
1 : 26:46:73:6
Катерина Синякова
В четвертом круге Синякова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
В другом матче третьего раунда вторая ракетка мира полька Ига Швентек обыграла греческую теннисистку Марию Саккари (34) - 6:3, 6:2.
