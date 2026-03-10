https://ria.ru/20260310/andreeva-2079603722.html
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила чешке Катержине Синяковой в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T07:12:00+03:00
2026-03-10T07:12:00+03:00
2026-03-10T07:40:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
элина свитолина
ига швентек
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079605536_0:0:1392:783_1920x0_80_0_0_3e6551c0eb62e47952268ca8959b9952.jpg
https://ria.ru/20260309/dzhokovich-2079577873.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079605536_182:0:1226:783_1920x0_80_0_0_94738126c98223506c09697d8940c490.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мирра андреева, элина свитолина, ига швентек, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Элина Свитолина, Ига Швентек, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Андреева сложила полномочия чемпионки Индиан-Уэллса
Андреева не сумела выйти в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе