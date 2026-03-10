https://ria.ru/20260310/amerika-2079698663.html
В США считают, что урегулирование на Украине — вопрос времени, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2026
Американские чиновники считают, что достижение прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта является лишь вопросом времени, пишет газета Politico со РИА Новости, 10.03.2026
Politico: В США считают, что прорыв в урегулировании на Украине — вопрос времени