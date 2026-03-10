Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что урегулирование на Украине — вопрос времени, пишут СМИ
14:23 10.03.2026
В США считают, что урегулирование на Украине — вопрос времени, пишут СМИ
Американские чиновники считают, что достижение прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта является лишь вопросом времени, пишет газета Politico со РИА Новости, 10.03.2026
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, politico
В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Американские чиновники считают, что достижение прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта является лишь вопросом времени, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.
"Что касается Украины, чиновники настаивают, что прорыв является лишь вопросом времени, а не возможности", - говорится в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Все стороны заинтересованы в переговорах по Украине, заявил Песков
Вчера, 13:00
Источники добавили, что случайные события могут стать переломными моментами для заключения сделки.
"Это довольно переменчивые вещи. Все время происходят изменения", - заявил один из чиновников.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Песков прокомментировал дату нового раунда переговоров по Украине
Вчера, 12:54
 
В миреРоссияСШАУкраинаЮрий УшаковДональд ТрампВладимир ПутинPolitico
 
 
