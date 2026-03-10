https://ria.ru/20260310/allergiya-2079598179.html
Врач предупредила москвичей о пике аллергии
Врач предупредила москвичей о пике аллергии - РИА Новости, 10.03.2026
Врач предупредила москвичей о пике аллергии
Сильный рост уровня пыльцы происходит в конце апреля – начале мая, в это время проявляются самые сильные симптомы у многих аллергиков, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
РИА Новости: в конце мая начнется пик аллергии в Москве
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сильный рост уровня пыльцы происходит в конце апреля – начале мая, в это время проявляются самые сильные симптомы у многих аллергиков, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.
Врач отметила, что весенняя аллергия обычно начинается в феврале-марте, когда становится теплее и деревья начинают цвести. В умеренном климате первые симптомы аллергии часто проявляются в марте.
"Конец апреля – май – сильный рост уровня пыльцы, особенно в странах с умеренным климатом, и именно в это время самые сильные симптомы у многих аллергиков", - сказала Чистик.