Врач предупредила москвичей о пике аллергии

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сильный рост уровня пыльцы происходит в конце апреля – начале мая, в это время проявляются самые сильные симптомы у многих аллергиков, сообщила РИА Новости врач-терапевт скандинавского центра здоровья Ольга Чистик.

Врач отметила, что весенняя аллергия обычно начинается в феврале-марте, когда становится теплее и деревья начинают цвести. В умеренном климате первые симптомы аллергии часто проявляются в марте.