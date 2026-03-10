Рейтинг@Mail.ru
Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Футбол
 
09:14 10.03.2026
Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на позитивное влияние предстоящей встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) на проблемы, связанные с системой определения офсайдных линий.
Ранее Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил РИА Новости, что организация совместно с представителями клубов РПЛ 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе VAR.
Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Очень необычный тур": Алаев о потере очков лидерами РПЛ
9 марта, 21:30
"Хотел бы поблагодарить коллег из РФС: и Павла Юрьевича Каманцева, и Максима Львовича Митрофанова. Мы оперативно обсудили ситуацию. Специалисты соберутся, и, надеюсь, какие-то варианты по улучшению системы найдутся. По крайней мере, есть диалог. Мы все обсудим, и если есть возможность, уверен, что мы это сделаем", - сказал Алаев.
"Пока никакие цифры не обсуждались. Пусть специалисты соберутся. Если они скажут, что что-то нужно сделать вещателю, мы сядем с вещателем и обсудим. Если они скажут, что нужны стационарные камеры на стадионах, чтобы им было проще работать - посчитаем и определим, кто за это будет платить", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что позитивно смотрит на предстоящую встречу. "Любую систему всегда можно улучшить. Настал момент, когда после совместного обсуждения этот вариант будет найден", - резюмировал Алаев.
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дзюба пошутил, что готов возглавить "Спартак"
9 марта, 21:52
 
ФутболСпортАлександр АлаевРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
