Алаев рассчитывает, что меры РФС положительно скажутся на ситуации с VAR

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости выразил надежду на позитивное влияние предстоящей встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) на проблемы, связанные с системой определения офсайдных линий.

Ранее Алаев высказался о проблемах в работе футбольных судей на матчах чемпионата России. В их числе функционер назвал частое использование системы видеоассистента рефери (VAR), сложности в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров. Позднее в компании Rigour Tech, поставщике оборудования для офсайдных линий, заявили, что выступают за увеличение числа камер для VAR на матчах РПЛ . Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил РИА Новости, что организация совместно с представителями клубов РПЛ 13 марта проведет заседание профильной комиссии по работе VAR.

"Хотел бы поблагодарить коллег из РФС: и Павла Юрьевича Каманцева, и Максима Львовича Митрофанова. Мы оперативно обсудили ситуацию. Специалисты соберутся, и, надеюсь, какие-то варианты по улучшению системы найдутся. По крайней мере, есть диалог. Мы все обсудим, и если есть возможность, уверен, что мы это сделаем", - сказал Алаев.

"Пока никакие цифры не обсуждались. Пусть специалисты соберутся. Если они скажут, что что-то нужно сделать вещателю, мы сядем с вещателем и обсудим. Если они скажут, что нужны стационарные камеры на стадионах, чтобы им было проще работать - посчитаем и определим, кто за это будет платить", - добавил он.