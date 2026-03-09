Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по Украине откладываются из-за Ирана, утверждает Зеленский
21:22 09.03.2026 (обновлено: 21:29 09.03.2026)
Переговоры по Украине откладываются из-за Ирана, утверждает Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, украина, иран, стамбул, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, владимир мединский, мирный план сша по украине
© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.
В понедельник украинское радио NV со ссылкой на источник сообщало, что следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине должен пройти 11 марта в Стамбуле. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости, что не располагают данными о переговорах по Украине в Стамбуле 11 марта. Ранее Зеленский заявлял, что переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева могут быть перенесены в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. До этого он утверждал, что новый раунд переговоров может пройти с 5 по 8 марта.
"Провел совещание с нашей переговорной командой. Важно, что фактически 24/7 коммуницируем с американской стороной. Сейчас приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и из-за этого встреча, которая планировалась на эту неделю по предложению американской стороны, откладывается", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
