https://ria.ru/20260309/zarplaty-2079459523.html
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России - РИА Новости, 09.03.2026
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами — 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T04:20:00+03:00
2026-03-09T04:20:00+03:00
2026-03-09T05:48:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_0:174:5472:3252_1920x0_80_0_0_eecbe6ec390c4659cd7ca4e4107711ad.jpg
https://ria.ru/20260308/ingushetija-2079364055.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/61/1483346195_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_3d64480b28fc5474e2e613f154e94642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
РИА Новости: самые высокие средние зарплаты в РФ получают управляющие фондами
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами — 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Управление фондов — это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости.
Второе место по величине средних зарплат занимали занятые в холдинговых компаниях — 732,2 тысячи рублей. Тройку замкнули сотрудники головных офисов с 551,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.