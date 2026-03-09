Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
04:20 09.03.2026 (обновлено: 05:48 09.03.2026)
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами — 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики. РИА Новости, 09.03.2026
Общество, Россия
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России

РИА Новости: самые высокие средние зарплаты в РФ получают управляющие фондами

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты в России в декабре получали в сфере управления фондами — 897 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным статистики.
Управление фондов — это деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе в интересах физлиц и юрлиц. Бывают фонды инвестиционные, денежные, с пенсионными накоплениями, пенсионными и страховыми резервами, а также по управлению различными активами в сфере промышленности и недвижимости.
Второе место по величине средних зарплат занимали занятые в холдинговых компаниях — 732,2 тысячи рублей. Тройку замкнули сотрудники головных офисов с 551,8 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей.
