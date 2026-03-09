Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средние зарплаты более 100 тыс рублей в декабре получали жители 40 российских регионах, при этом годом ранее такие доходы были в 32 субъектах, следует из анализа РИА Новости по данным статистики.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей годом ранее.