Рейтинг@Mail.ru
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/zarplata-2079463650.html
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей - РИА Новости, 09.03.2026
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей
Средние зарплаты более 100 тыс рублей в декабре получали жители 40 российских регионах, при этом годом ранее такие доходы были в 32 субъектах, следует из... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T06:27:00+03:00
2026-03-09T06:27:00+03:00
общество
камчатка
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6224c33e607aa913d2ff9b306a512b98.jpg
https://ria.ru/20260309/zarplaty-2079459523.html
https://ria.ru/20260308/ingushetija-2079364055.html
камчатка
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980705789_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_68b7334d732808c5715d70395f6a6a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, камчатка, россия, москва
Общество, Камчатка, Россия, Москва
Названо количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: средние зарплаты выше 100 тысяч рублей в декабре были в 40 регионах

© iStock.com / spaxiaxДеньги и калькулятор
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© iStock.com / spaxiax
Деньги и калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Средние зарплаты более 100 тыс рублей в декабре получали жители 40 российских регионах, при этом годом ранее такие доходы были в 32 субъектах, следует из анализа РИА Новости по данным статистики.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в декабре зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей годом ранее.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Раскрыто, кто получает самые высокие средние зарплаты в России
Вчера, 04:20
Как ранее подсчитало РИА Новости по данным статистики, средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в декабре 2025 года была в пяти регионах России: Москве (288,5 тысячи), на Чукотке (281,5 тысячи), в Магаданской области (249,3 тысячи), Ямало-Ненецком АО (216,8 тысячи) и на Камчатке (206,7 тысячи). При этом в позапрошлом году Камчатки в этом списке не было.
Жители Ханты-Мансийского АО получали в среднем чуть менее 200 тысяч рублей, Якутии – 193 тысячи рублей, Ненецкого АО – 191 тысячу, Сахалина – 186 тысяч, Мурманской области – 181 тысячу.
Выше среднероссийского уровня зарплаты также были в Санкт-Петербурге – в среднем 168 тысяч рублей в месяц, Московской области - 156 тысяч, Красноярском - 149 тысяч и Забайкальском - 145 тысяч краях.
Новичками в рейтинге стали Курская область (109 тысяч рублей), Республика Алтай и Нижегородская область (по 108 тысяч), Хакасия, Калининградская область и Самарская область (по 103 тысячи), Удмуртская область (102 тысячи) и Липецкая область (101 тысяча).
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России
8 марта, 12:57
 
ОбществоКамчаткаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала