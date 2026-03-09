https://ria.ru/20260309/vystuplenie-2079453930.html
Серебряный призер ОИ объявила о выступлении на ЧМ по фигурному катанию
Серебряный призер Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании японка Каори Сакамото объявила, что намерена выступить на предстоящем чемпионате мира. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
италия
прага
пекин
каори сакамото
италия
прага
пекин
Новости
ru-RU
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании японка Каори Сакамото объявила, что намерена выступить на предстоящем чемпионате мира.
Соревнования пройдут 25-28 марта в Праге. Ранее Сакамото заявляла, что завершит карьеру по окончании Олимпийских игр в Италии.
"Впереди чемпионат мира, и я хотела бы показать выступление, которым буду полностью довольна, чтобы знать, что я показала свой максимум. Хочу сфокусировать всю свою энергию на дальнейшем развитии. Я хочу помогать развиваться спортсменам, которые будут выступать на мировой арене", - приводит слова Сакамото издание Hochi.
Сакамото 25 лет, она является серебряным и бронзовым призером Игр в Пекине и двукратным серебряным призером Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также на счету японки три победы на чемпионатах мира. В случае завоевания четвертой золотой медали, она станет рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира среди японских фигуристок.