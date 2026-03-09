Серебряный призер ОИ объявила о выступлении на ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании японка Каори Сакамото объявила, что намерена выступить на предстоящем чемпионате мира.

Соревнования пройдут 25-28 марта в Праге. Ранее Сакамото заявляла, что завершит карьеру по окончании Олимпийских игр в Италии.

"Впереди чемпионат мира, и я хотела бы показать выступление, которым буду полностью довольна, чтобы знать, что я показала свой максимум. Хочу сфокусировать всю свою энергию на дальнейшем развитии. Я хочу помогать развиваться спортсменам, которые будут выступать на мировой арене", - приводит слова Сакамото издание Hochi.