Фигурное катание
 
02:07 09.03.2026
Серебряный призер ОИ объявила о выступлении на ЧМ по фигурному катанию
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании японка Каори Сакамото объявила, что намерена выступить на предстоящем чемпионате мира.
Соревнования пройдут 25-28 марта в Праге. Ранее Сакамото заявляла, что завершит карьеру по окончании Олимпийских игр в Италии.
"Впереди чемпионат мира, и я хотела бы показать выступление, которым буду полностью довольна, чтобы знать, что я показала свой максимум. Хочу сфокусировать всю свою энергию на дальнейшем развитии. Я хочу помогать развиваться спортсменам, которые будут выступать на мировой арене", - приводит слова Сакамото издание Hochi.
Сакамото 25 лет, она является серебряным и бронзовым призером Игр в Пекине и двукратным серебряным призером Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также на счету японки три победы на чемпионатах мира. В случае завоевания четвертой золотой медали, она станет рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира среди японских фигуристок.
