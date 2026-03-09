https://ria.ru/20260309/vostok-2079559344.html
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
09.03.2026
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Пашинян заявил о готовности поддержать все инициативы по миру на Ближнем Востоке
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-встречи с участием руководителей ряда государств, организованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой, заявил о готовности поддержать любую инициативу, направленную на мир на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
Пашинян
отметил, что Армения
с обеспокоенностью следит за развивающимися в регионе событиями, особенно учитывая, что в них вовлечен ряд дружественных и партнерских стран.
"Премьер-министр подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и стабилизацию ситуации, акцентировав необходимость скорейшего урегулирования кризиса. Пашинян подтвердил готовность Армении поддержать все конструктивные инициативы, нацеленные на мир и стабильность", - говорится в сообщении.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.