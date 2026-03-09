Рейтинг@Mail.ru
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
20:12 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/vostok-2079559344.html
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.03.2026
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке
Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-встречи с участием руководителей ряда государств, организованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T20:12:00+03:00
2026-03-09T20:12:00+03:00
в мире, армения, ближний восток, сша, никол пашинян, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, еврокомиссия, евросовет, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Армения, Ближний Восток, США, Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросовет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке

Пашинян заявил о готовности поддержать все инициативы по миру на Ближнем Востоке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-встречи с участием руководителей ряда государств, организованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой, заявил о готовности поддержать любую инициативу, направленную на мир на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
Пашинян отметил, что Армения с обеспокоенностью следит за развивающимися в регионе событиями, особенно учитывая, что в них вовлечен ряд дружественных и партнерских стран.
"Премьер-министр подчеркнул важность дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности и стабилизацию ситуации, акцентировав необходимость скорейшего урегулирования кризиса. Пашинян подтвердил готовность Армении поддержать все конструктивные инициативы, нацеленные на мир и стабильность", - говорится в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
