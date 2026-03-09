Пашинян высказался о мире на Ближнем Востоке

ЕРЕВАН, 9 мар - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-встречи с участием руководителей ряда государств, организованной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой, заявил о готовности поддержать любую инициативу, направленную на мир на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.