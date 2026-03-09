США перебросили батареи Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

СЕУЛ, 9 мар - РИА Новости. Часть батарей американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, размещённых в Южной Корее, могла быть уже переброшена на Ближний Восток на фоне эскалации в регионе, сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на авиабазе США в Осане был замечен сверхтяжёлый стратегический транспортный самолёт C-5 Super Galaxy, способный перевозить до 127 тонн груза. Такие самолёты обычно используются для транспортировки крупногабаритных средств противовоздушной обороны, включая пусковые установки Patriot или элементы системы THAAD.
"По нашим данным, часть батарей Patriot уже переброшена на Ближний Восток. Насколько нам известно, (в переброску - ред.) вошла также часть сил THAAD с базы в Сончжу", - заявил TV Chosun источник, знакомый с ситуацией в сфере военной безопасности.
При этом командование американских войск в Южной Корее, отвечая на запрос телеканала, заявило, что не может подтвердить информацию о перемещении средств противовоздушной обороны и подчеркнуло, что сосредоточено на поддержании боевой готовности на Корейском полуострове.
В то же время эксперты считают, что возможная переброска части комплексов Patriot не окажет серьёзного влияния на оборону страны.
"С высокой вероятностью пусковые установки и управляемые ракеты, которые находятся в резерве, могли быть переброшены на Ближний Восток. Если переброска ограничится примерно тремя батареями, то реального влияния на нашу безопасность почти не будет", - заявил директор Центра исследований стратегии безопасности Корейского института оборонных исследований Хам Хён Пхиль в интервью телеканалу KBS.