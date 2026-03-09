США перебросили батареи Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

В то же время эксперты считают, что возможная переброска части комплексов Patriot не окажет серьёзного влияния на оборону страны.

"С высокой вероятностью пусковые установки и управляемые ракеты, которые находятся в резерве, могли быть переброшены на Ближний Восток. Если переброска ограничится примерно тремя батареями, то реального влияния на нашу безопасность почти не будет", - заявил директор Центра исследований стратегии безопасности Корейского института оборонных исследований Хам Хён Пхиль в интервью телеканалу KBS.