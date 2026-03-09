В ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен по Ближнему Востоку, пишут СМИ

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Некоторые страны ЕС оказались недовольны публичной позицией, которую заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по вопросу ближневосточного конфликта, считая, что она своими заявлениями выходит за рамки своего мандата, а также не согласовывает их с правительствами стран блока, сообщает издание Politico со ссылкой на девять евродипломатов.

По словам одного из высокопоставленных дипломатов, фон дер Ляйен озвучивает свою позицию, не посоветовавшись предварительно с представителями европейских стран, и говорит вещи, которые "выходят за рамки ее мандата".

Отмечается, что другим "крайне чувствительным вопросом", как и Иран , по которому европейские столицы не согласны с публичными заявлениями главы ЕК, является расширение ЕС.

На прошлой неделе фон дер Ляйен заявила, что необходимо остановить распространение конфликта вокруг Ирана на регион, и решение должно быть дипломатическим.