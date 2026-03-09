Винер рассказала, что счастлива из-за гимна России на Паралимпийских играх

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер после показа пластического спектакля "Наваждение" заявила РИА Новости, что счастлива из-за полноценного допуска россиян до Паралимпиады и гимна страны на Играх в Италии.
В понедельник горнолыжница Варвара Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде в Италии. Гимн России прозвучал на Играх впервые за 12 лет.
«
"Я очень счастлива, что на Паралимпийских играх наконец-то звучит гимн России. Потому что я без гимна России не чувствую ни чемпионатов мира, ни Олимпийских игр. Мне это не греет душу. Но, наверное, спортсмены решили немного иначе. И паралимпийцы выступают здорово. Я благодарна Международному паралимпийскому комитету (IPC), что наших спортсменов допустили к участию с флагом и гимном. Это большое счастье", - сказала Винер.
В Москве в понедельник состоялся показ спектакля "Наваждение", созданного под художественным руководством Винер. "Наваждение" является уникальным сплавом художественной гимнастики, танца, балета, театра и музыки. Винер на протяжении многих лет была главным тренером сборной России и президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.