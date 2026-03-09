В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы

БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Венгрии ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что Киев действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство, заявил глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш.

Ранее на портале VSquare появилась статья журналиста Сабольча Пани со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в посольство России в Будапеште политтехнологов для поддержки партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.

"Все службы национальной безопасности подтвердили, что левый слух, связанный с журналистом Сабольчем Пани и касающийся российского влияния на выборы, является ложным", - написал Кочиш в соцсети Facebook * по итогам заседания парламентского комитета по национальной безопасности.

По его словам, "пребывание и деятельность конкретных лиц, упомянутых в статье Сабольча Пани, или других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью в Венгрии, не подтверждаются никакой информацией", в том числе службами других стран.

"Это ложное обвинение со стороны левых СМИ и политиков - всего лишь жалкая попытка отвлечь внимание от угроз (Владимира - ред.) Зеленского и других попыток вмешательства в венгерские выборы. На самом деле, это Зеленский хочет видеть в Венгрии проукраинское правительство, и именно поэтому украинцы хотят вмешаться в венгерские выборы", - подчеркнул политик.

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр ранее обратился в посольство России в Будапеште и призвал российское руководство "воздержаться от какого-либо влияния на венгерские парламентские выборы". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ответном открытом письме Мадьяру заявил, что "в отличие от Брюсселя Россия уважает суверенитет Венгрии, не вмешивается в ее внутренние дела и, в частности, в ее избирательную кампанию", а также призвал лидера оппозиции не пугать венгров "мнимыми российскими угрозами".