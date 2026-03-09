Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 09.03.2026
23:44 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/vengrija-2079580266.html
В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы
В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы - РИА Новости, 09.03.2026
В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы
Сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Венгрии ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что Киев действительно пытается... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
россия
венгрия
украина
сергей кириенко
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
в мире, россия, венгрия, украина, сергей кириенко, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Сергей Кириенко, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Венгрии опровергли сообщения о якобы вмешательстве России в выборы

Глава правящей партии Венгрии опроверг сообщения о вмешательстве РФ в выборы

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 мар - РИА Новости. Сведения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Венгрии ложны, это жалкие попытки отвлечь внимание от того, что Киев действительно пытается повлиять на исход выборов с целью привести к власти в Венгрии проукраинское правительство, заявил глава правящей фракции венгерского парламента "Фидес" Мате Кочиш.
Ранее на портале VSquare появилась статья журналиста Сабольча Пани со ссылкой на анонимные "источники в сфере национальной безопасности трех европейских стран", где утверждалось, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов якобы работают над тем, чтобы внедрить в посольство России в Будапеште политтехнологов для поддержки партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля.
"Все службы национальной безопасности подтвердили, что левый слух, связанный с журналистом Сабольчем Пани и касающийся российского влияния на выборы, является ложным", - написал Кочиш в соцсети Facebook* по итогам заседания парламентского комитета по национальной безопасности.
По его словам, "пребывание и деятельность конкретных лиц, упомянутых в статье Сабольча Пани, или других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью в Венгрии, не подтверждаются никакой информацией", в том числе службами других стран.
"Это ложное обвинение со стороны левых СМИ и политиков - всего лишь жалкая попытка отвлечь внимание от угроз (Владимира - ред.) Зеленского и других попыток вмешательства в венгерские выборы. На самом деле, это Зеленский хочет видеть в Венгрии проукраинское правительство, и именно поэтому украинцы хотят вмешаться в венгерские выборы", - подчеркнул политик.
Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр ранее обратился в посольство России в Будапеште и призвал российское руководство "воздержаться от какого-либо влияния на венгерские парламентские выборы". Посол России в Венгрии Евгений Станиславов в ответном открытом письме Мадьяру заявил, что "в отличие от Брюсселя Россия уважает суверенитет Венгрии, не вмешивается в ее внутренние дела и, в частности, в ее избирательную кампанию", а также призвал лидера оппозиции не пугать венгров "мнимыми российскими угрозами".
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
