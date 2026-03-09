Рейтинг@Mail.ru
Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 09.03.2026
Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО
Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО
Продвижение российских войск должно побудить Киев пойти по пути урегулирования конфликта переговорами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.03.2026
Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Продвижение российских войск должно побудить Киев пойти по пути урегулирования конфликта переговорами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента РФ, Путин дал характеристику происходящего в зоне СВО, где российские войска успешно продвигаются.
"Это (успешное продвижение войск РФ - ред.), как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта", - рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора глав двух государств.
ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
