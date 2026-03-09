Ушаков оценил продвижение российских войск в зоне СВО

https://ria.ru/20260309/ushakov-2079578777.html
Продвижение российских войск должно побудить Киев пойти по пути урегулирования конфликта переговорами, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.03.2026
