Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране
22:43 09.03.2026
Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране
в мире, сша, россия, иран, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Россия, Иран, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным дал свою оценку развития ситуации в контексте американо-израильской операции в отношении Ирана, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В свою очередь, президент США дал свою оценку развития ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции (в Иране - ред.)", - рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин высказал Трампу ряд соображений по урегулированию конфликта с Ираном
