Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране
Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране
Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным дал свою оценку развития ситуации в контексте американо-израильской операции в... РИА Новости, 09.03.2026
сша
россия
иран
Трамп оценил американо-израильскую операцию в Иране
Трамп дал оценку операции США и Израиля в Иране