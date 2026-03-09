https://ria.ru/20260309/ushakov-2079572625.html
Ушаков заявил о практическом значении разговора Путина и Трампа
Ушаков заявил о практическом значении разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
Ушаков заявил о практическом значении разговора Путина и Трампа
Беседа президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет иметь практическое значение для работы России и США на международной арене, сообщил РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:40:00+03:00
2026-03-09T22:40:00+03:00
2026-03-09T22:40:00+03:00
в мире
россия
сша
юрий ушаков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079571160.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Ушаков заявил о практическом значении разговора Путина и Трампа
Ушаков: разговор Путина и Трампа будет иметь практическое значение для РФ и США