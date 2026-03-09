Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, на чем Путин и Трамп сделали акцент в ходе разговора - РИА Новости, 09.03.2026
22:37 09.03.2026 (обновлено: 23:12 09.03.2026)
Ушаков рассказал, на чем Путин и Трамп сделали акцент в ходе разговора
Акцент в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию,... РИА Новости, 09.03.2026
Ушаков рассказал, на чем Путин и Трамп сделали акцент в ходе разговора

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Акцент в разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию", - сказал Ушаков журналистам.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации в Иране, заявил Ушаков
В миреСШАИранРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
