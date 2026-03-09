Рейтинг@Mail.ru
17:23 09.03.2026
Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что европейцы готовы мириться с последствиями агрессии США и... РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране разозлило Запад

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что европейцы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана.
"О, Урсула... Вы абсолютно сумасшедшая. В ней есть что-то демоническое", — отметила @DinaLogos.
"Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница", — пишет @Jingjing_Li.
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Вчера, 14:34
Фон дер Ляйен призвала ЕС напористо демонстрировать свою силу
Вчера, 14:34
"Иранцы заслуживают того, чтобы вы прекратили их убивать. Вы не осудили удар США и Израиля по школе!!" — высказался @Hamam_Masr2.
"Иранские школьницы, убитые "Томагавками" вашего "союзника" в Минабе, заслуживают того, чтобы вы заткнулись", — возмутился @novocrypto.
"Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас", — резюмировал @TanausuX.
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана вызвало переполох на Западе
Вчера, 15:35
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В первый же день атаки был убит верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 16:04
"Они заканчиваются". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном
Вчера, 16:04
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
