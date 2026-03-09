"Что-то демоническое". Заявление фон дер Ляйен об Иране разозлило Запад

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X резко отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что европейцы готовы мириться с последствиями агрессии США и Израиля против Ирана.

"О, Урсула... Вы абсолютно сумасшедшая. В ней есть что-то демоническое", — отметила @DinaLogos.

"Вы и ваши союзники принесли смерть иранскому народу. Вы — лицемерная военная преступница", — пишет @Jingjing_Li.

"Иранцы заслуживают того, чтобы вы прекратили их убивать. Вы не осудили удар США Израиля по школе!!" — высказался @Hamam_Masr2.

"Иранские школьницы, убитые "Томагавками" вашего "союзника" в Минабе, заслуживают того, чтобы вы заткнулись", — возмутился @novocrypto.

"Народ Ирана гибнет под ядовитым черным маслянистым дождем, который обрушивают на мирных жителей военные преступники вроде вас", — резюмировал @TanausuX.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.