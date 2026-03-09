Рейтинг@Mail.ru
19:16 09.03.2026 (обновлено: 20:21 09.03.2026)
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта, утверждает NV со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2026
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле 11 марта

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта, утверждает NV со ссылкой на источник.
"Следующий раунд трехсторонних переговоров должен состояться 11 марта в Стамбуле", говорится в Telegram-канале украинского радио.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана информацию не подтвердили.
С начала года представители Москвы и Киева при участии Вашингтона провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал его тяжелым, но деловым.
Как сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас в мирном процессе по объективным причинам сложилась пауза: США, выступающие в качестве посредника, сфокусированы на других делах.
