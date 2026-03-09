https://ria.ru/20260309/ukraina-2079552438.html
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 09.03.2026
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Новая встреча по урегулированию конфликта на Украине может пройти 11 марта, утверждает NV со ссылкой на источник. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T19:16:00+03:00
2026-03-09T19:16:00+03:00
2026-03-09T20:21:00+03:00
2026
СМИ узнали, когда может пройти следующий раунд переговоров по Украине
Следующий раунд переговоров по Украине может пройти в Стамбуле 11 марта