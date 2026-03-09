https://ria.ru/20260309/ukraina-2079509484.html
Фон дер Ляйен не стала призывать к приему Украины в ЕС в обход правил
Фон дер Ляйен не стала призывать к приему Украины в ЕС в обход правил - РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен не стала призывать к приему Украины в ЕС в обход правил
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи на конференции постпредов ЕС не стала призывать к приему Украины в Евросоюз вне установленного процесса... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
украина
киев
молдавия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
киев
молдавия
Фон дер Ляйен не стала призывать к приему Украины в ЕС в обход правил
