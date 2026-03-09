Рейтинг@Mail.ru
13:30 09.03.2026
Фон дер Ляйен не стала призывать к приему Украины в ЕС в обход правил
в мире, украина, киев, молдавия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи на конференции постпредов ЕС не стала призывать к приему Украины в Евросоюз вне установленного процесса реформ и выполнения условий.
Ранее в Еврокомиссии неоднократно звучали призывы сделать для Киева исключение, однако многие страны сообщества выступили категорически против.
"Было много дискуссий о том, как мы можем своевременно реализовать этот основанный на заслугах процесс расширения ЕС и присоединения новых членов. Крайне важно, чтобы мы подготовились уже сейчас, сблизив Западные Балканы, Молдавию и Украину с нашим союзом. Расширение - это не вопрос идеологии, это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы к реализации этого расширения, как только придет время", - заявила глава ЕК.
СМИ рассказали о дерзкой реакции Зеленского на слова Трампа
