В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 09.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
02:01 09.03.2026
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.03.2026
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что системы ПВО приведены в готовность.
В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
