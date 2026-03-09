Президент Грузии наградил Тутберидзе орденом Чести

ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденом Чести тренера олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Зимние Олимпийские игры в Милане прошли 6-22 февраля. Впервые в истории грузинского фигурного катания пара Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной выиграла серебряную медаль.
"Сегодня для меня большая честь наградить наших выдающихся спортсменов и их представителей орденом Чести. Еще раз поздравляю вас с этим большим успехом и поздравляю всю Грузию", - отметил Кавелашвили в ходе церемонии награждения, прямая трансляция которой велась на странице главы государства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На церемонии также выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что Берулава и Метелкина получат по 500 тысяч лари (около 183 тысяч долларов) от грузинских властей, а каждому спортсмену, участвовавшему в зимних Олимпийских играх, будет передано по 50 тысяч лари (около 18 тысяч долларов) за получение олимпийской лицензии и за участие в Олимпийских играх.
"За этим успехом стоит большая, выдающаяся команда профессионалов, и я хотел бы выразить особую благодарность тренерам - Этери Тутберидзе и Павлу Слюсаренко, которые внесли очень большой вклад в этот успех. Отдельного особого упоминания заслуживает деятельность федерации. Именно результатом успешной работы федерации являются те выдающиеся результаты, которых добилась наша страна за последний период", - добавил премьер.
Ордены Чести также получили фигуристы Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Берулава, Метелкина, глава федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани, судья Саломе Чигогидзе и Слюсаренко.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
