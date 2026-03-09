Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии наградил Тутберидзе орденом Чести - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:01 09.03.2026
Президент Грузии наградил Тутберидзе орденом Чести
Президент Грузии наградил Тутберидзе орденом Чести - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Президент Грузии наградил Тутберидзе орденом Чести
Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденом Чести тренера олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию, заслуженного тренера России Этери... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
спорт
михаил кавелашвили
этери тутберидзе
ираклий кобахидзе
Новости
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТренер Этери Тутберидзе
Тренер Этери Тутберидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденом Чести тренера олимпийской сборной Грузии по фигурному катанию, заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Зимние Олимпийские игры в Милане прошли 6-22 февраля. Впервые в истории грузинского фигурного катания пара Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной выиграла серебряную медаль.
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Грузинским фигуристам пришлось выступать под другую музыку на Олимпиаде
8 февраля, 23:14
"Сегодня для меня большая честь наградить наших выдающихся спортсменов и их представителей орденом Чести. Еще раз поздравляю вас с этим большим успехом и поздравляю всю Грузию", - отметил Кавелашвили в ходе церемонии награждения, прямая трансляция которой велась на странице главы государства в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
На церемонии также выступил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что Берулава и Метелкина получат по 500 тысяч лари (около 183 тысяч долларов) от грузинских властей, а каждому спортсмену, участвовавшему в зимних Олимпийских играх, будет передано по 50 тысяч лари (около 18 тысяч долларов) за получение олимпийской лицензии и за участие в Олимпийских играх.
"За этим успехом стоит большая, выдающаяся команда профессионалов, и я хотел бы выразить особую благодарность тренерам - Этери Тутберидзе и Павлу Слюсаренко, которые внесли очень большой вклад в этот успех. Отдельного особого упоминания заслуживает деятельность федерации. Именно результатом успешной работы федерации являются те выдающиеся результаты, которых добилась наша страна за последний период", - добавил премьер.
Ордены Чести также получили фигуристы Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Берулава, Метелкина, глава федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани, судья Саломе Чигогидзе и Слюсаренко.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Аделия Петросян, аниил Глейхенгауз и тренер Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Почему Петросян проиграла Олимпиаду: новые откровения Тутберидзе
28 февраля, 15:00
 
Фигурное катаниеСпортМихаил КавелашвилиЭтери ТутберидзеИраклий Кобахидзе
 
