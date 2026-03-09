АТОР назвал число российских туристов, застрявших на тропических островах

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка 5 тысяч российских туристов на экзотических островах в Индийском океане испытывают сложности с возвращением домой из-за нарушенного авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«
"Не менее 5 тысяч россиян до сих пор испытывают сложности с возвращением домой с тропических островов в Индийском океане", - говорится в сообщении АТОР.
Из них около 1,5 тысячи человек – клиенты туроператоров. Ситуация для всех складывается по-разному, добавили в ассоциации.
По данным АТОР, наиболее сложная обстановка сложилась на Шри-Ланке, где находятся не менее 3,6 тысячи россиян, и на Маврикии, откуда за последнюю неделю смогли вылететь лишь около 100 граждан РФ. На Занзибаре застряли около 500 туристов.
В ассоциации отмечают, что "Аэрофлот" анонсировал 25 дополнительных рейсов на Пхукет, Бангкок, Мале и Коломбо, которые суммарно предложат около 19 тысяч кресел. Однако цены на билеты остаются высокими: перелет из Мале и Коломбо стартует от 117 тысяч рублей, с Пхукета – от 78 тысяч, а из Бангкока – от 230 тысячи рублей без багажа.
«
"Туроператоры как могут способствуют своим пакетным туристам: продлевают проживание, организуют альтернативные вылеты. Другой вопрос, что их возможности сейчас сильно ограничены в силу тех же логистических причин: мест на имеющихся рейсах нет, и взять их неоткуда", - добавили там.
В АТОР назвали число застрявших на Шри-Ланке россиян
7 марта, 15:27
Ранее в понедельник "Аэрофлот" сообщил, что вводит в марте еще 12 дополнительных рейсов между Россией и Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивами к ранее анонсированным 13 дополнительным рейса.
«
"Дополнительные рейсы "Аэрофлота", безусловно, помогут разрешить ситуацию. Другой вопрос, что они же будут использоваться и вновь прилетающими туристами, которые переориентируются с ОАЭ на другие направления", - добавили в АТОР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Сотни российских туристов застряли на Маврикии
5 марта, 16:24