АТОР назвал число российских туристов, застрявших на тропических островах

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Порядка 5 тысяч российских туристов на экзотических островах в Индийском океане испытывают сложности с возвращением домой из-за нарушенного авиасообщения на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

« "Не менее 5 тысяч россиян до сих пор испытывают сложности с возвращением домой с тропических островов в Индийском океане", - говорится в сообщении АТОР.

Из них около 1,5 тысячи человек – клиенты туроператоров. Ситуация для всех складывается по-разному, добавили в ассоциации.

По данным АТОР, наиболее сложная обстановка сложилась на Шри-Ланке, где находятся не менее 3,6 тысячи россиян, и на Маврикии, откуда за последнюю неделю смогли вылететь лишь около 100 граждан РФ. На Занзибаре застряли около 500 туристов.

В ассоциации отмечают, что "Аэрофлот" анонсировал 25 дополнительных рейсов на Пхукет, Бангкок, Мале и Коломбо, которые суммарно предложат около 19 тысяч кресел. Однако цены на билеты остаются высокими: перелет из Мале и Коломбо стартует от 117 тысяч рублей, с Пхукета – от 78 тысяч, а из Бангкока – от 230 тысячи рублей без багажа.

« "Туроператоры как могут способствуют своим пакетным туристам: продлевают проживание, организуют альтернативные вылеты. Другой вопрос, что их возможности сейчас сильно ограничены в силу тех же логистических причин: мест на имеющихся рейсах нет, и взять их неоткуда", - добавили там.

Ранее в понедельник "Аэрофлот" сообщил, что вводит в марте еще 12 дополнительных рейсов между Россией и Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивами к ранее анонсированным 13 дополнительным рейса.

« "Дополнительные рейсы "Аэрофлота", безусловно, помогут разрешить ситуацию. Другой вопрос, что они же будут использоваться и вновь прилетающими туристами, которые переориентируются с ОАЭ на другие направления", - добавили в АТОР.