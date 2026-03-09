Рейтинг@Mail.ru
В Хайфе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2026
02:54 09.03.2026
В Хайфе объявили воздушную тревогу
В Хайфе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, иран, хайфа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Хайфа, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Хайфе объявили воздушную тревогу

РИА Новости: в Хайфе и на севере Израиля объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
ХАЙФА (Израиль), 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел с территории Ирана.
Примерно за 15 минут до этого было еще одно предупреждение о возможном обстреле с территории Ирана, но сигналы воздушной тревоги сработали южнее.
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Бахрейне несколько человек пострадали от атаки БПЛА
