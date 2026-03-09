https://ria.ru/20260309/trevoga-2079456051.html
В Хайфе объявили воздушную тревогу
В Хайфе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.03.2026
В Хайфе объявили воздушную тревогу
