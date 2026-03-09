Трассу для бобслея в Кортина-д'Ампеццо закрыли на ремонт после Олимпиады

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО (Италия), 9 мар - РИА Новости. Бобслейную трассу в итальянской Кортина-д'Ампеццо, которую реконструировали к зимней Олимпиаде, закрыли на ремонт после Игр из-за повреждений, передает корреспондент РИА Новости.

Реконструкция, а фактически строительство нового центра, получившего название Sliding Centre, обошлось 120 миллионов евро, пишет местная газета Dolomiti. После проведения Олимпиады государственная инженерная компания Simico, ответственная за объекты Игр, подготовила подробный отчет, в котором насчитала ущерба свыше чем на миллион евро. При этом отмечается, что строительство трассы так и не было доведено до конца, а на зимней Олимпиаде использовалось временные трибуны. На начавшейся Паралимпиаде же центр не задействован из-за отсутствия этих дисциплин в регламенте Игр.

После завершения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на объекте начались ремонтные работы. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем демонтажа обшивки с желоба трассы в субботу. В воскресенье на объекте не нашлось никого, кроме сторожа.

"Работы закончатся ближе к концу апреля, а сейчас мне пора уезжать - кончилась смена", - заявил он РИА Новости. Вокруг объекта возведены заборы, хранится техника и стройматериалы. Над трассой проходит линия канатной дороги, на которой любители горных лыж и сноуборда добираются до своих трасс.

Ситуация вокруг Sliding Centre предвещает разбирательство между мэрией Кортины и оргкомитетом Игр Fondazione Milano Cortina 2026 (Фонд "Милан-Кортина"), пишет газета Fatto Quotidiano. Из-за ремонта трассы уже отменен чемпионат Италии по санному спорту, который должен был состояться на объекте в середине марта. По другим данным, его перенесли на осень.