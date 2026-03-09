Появились новые детали разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.