Рейтинг@Mail.ru
Появились новые детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/tramp-2079572066.html
Появились новые детали разговора Путина и Трампа
Появились новые детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
Появились новые детали разговора Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:38:00+03:00
2026-03-09T22:38:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079571901.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Появились новые детали разговора Путина и Трампа

Ушаков: Трамп заинтересован в прекращении огня на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Ушаков рассказал, на чем Путин и Трамп сделали акцент в ходе разговора
Вчера, 22:37
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала