https://ria.ru/20260309/tramp-2079572066.html
Появились новые детали разговора Путина и Трампа
Появились новые детали разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 09.03.2026
Появились новые детали разговора Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:38:00+03:00
2026-03-09T22:38:00+03:00
2026-03-09T22:38:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_cd21e0e332b752e4cb87abffec54489b.jpg
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079571901.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036015231_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4311473343576069b83f2564d66f2ca2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Появились новые детали разговора Путина и Трампа
Ушаков: Трамп заинтересован в прекращении огня на Украине