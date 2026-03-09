https://ria.ru/20260309/tramp-2079571750.html
Трамп в разговоре с Путиным дал оценку ситуации в Иране
Трамп в разговоре с Путиным дал оценку ситуации в Иране - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп в разговоре с Путиным дал оценку ситуации в Иране
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным дал свою оценку развития ситуации в Иране, сообщил помощник президента РФ... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:37:00+03:00
2026-03-09T22:37:00+03:00
2026-03-09T22:37:00+03:00
в мире
сша
россия
иран
юрий ушаков
дональд трамп
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
сша
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e34183fa9deaf91ca31053d8b7cd9282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, иран, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Россия, Иран, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп в разговоре с Путиным дал оценку ситуации в Иране
Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным дал свою оценку развития ситуации в Иране