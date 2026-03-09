https://ria.ru/20260309/tramp-2079571256.html
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов - РИА Новости, 09.03.2026
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд вопросов текущей международной обстановки, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.03.2026
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов
Ушаков: Трамп позвонил Путину для обсуждения вопросов международной обстановки