Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов - РИА Новости, 09.03.2026
22:33 09.03.2026
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов
Президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд вопросов текущей международной обстановки, заявил помощник президента... РИА Новости, 09.03.2026
Трамп позвонил Путину для обсуждения международных вопросов

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд вопросов текущей международной обстановки, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Дональд Трамп позвонил Владимиру Владимировичу Путину, чтобы обсудить ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки", - рассказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
