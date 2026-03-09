https://ria.ru/20260309/tramp-2079510092.html
"Дональда Трампа" наказали за оскорбление армян
В Махачкале оштрафовали мужчину под ником Donald Trump, оскорблявшего армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. РИА Новости, 09.03.2026
Мужчину под ником Donald Trump оштрафовали в Махачкале за оскорбление армян