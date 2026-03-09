Рейтинг@Mail.ru
"Дональда Трампа" наказали за оскорбление армян
13:35 09.03.2026 (обновлено: 15:41 09.03.2026)
"Дональда Трампа" наказали за оскорбление армян
В Махачкале оштрафовали мужчину под ником Donald Trump, оскорблявшего армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города. РИА Новости, 09.03.2026
махачкала, россия, дональд трамп, telegram
Махачкала, Россия, Дональд Трамп, Telegram
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Махачкале оштрафовали мужчину под ником Donald Trump, оскорблявшего армян в мессенджере Telegram, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.
"Признать Исмаилова <…> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей", — говорится в постановлении.
Согласно материалам дела, в комментариях пользователя Telegram под ником Donald Trump были высказывания, побуждающие к противоправным действиям в отношении армян.
Мужчина признал вину и не стал оспаривать решение.
МахачкалаРоссияДональд ТрампTelegram
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
