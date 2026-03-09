Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
10:52 09.03.2026 (обновлено: 18:57 09.03.2026)
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить... РИА Новости, 09.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
сша
иран
сша
2026
Новости
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп, сша
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп, США
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Трамп недоволен избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.
"Я недоволен (избранием Моджтабы Хаменеи в качестве верховного лидера Ирана. — Прим. ред.)", — сказал Трамп журналисту телеканала Fox News Брайану Килмиду.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Ужасающие потери". СМИ раскрыли, чем Иран поразил Трампа
Вчера, 10:23
Также американский лидер отметил в интервью израильскому изданию Times of Israel, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана.
"Посмотрим, что будет", — заявил Трамп, не став углубляться в детали.
Ранее Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером исламской республики.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Они везде": ответный удар Ирана вызвал изумление в США
Вчера, 04:31
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСША
 
 
