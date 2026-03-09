https://ria.ru/20260309/tramp-2079488154.html
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.
"Я недоволен (избранием Моджтабы Хаменеи
в качестве верховного лидера Ирана
. — Прим. ред.)", — сказал Трамп
журналисту телеканала Fox News
Брайану Килмиду.
Также американский лидер отметил в интервью израильскому изданию Times of Israel, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана.
"Посмотрим, что будет", — заявил Трамп, не став углубляться в детали.
Ранее Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США
и Израиля
аятоллы Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером исламской республики.
Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.