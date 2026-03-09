Трамп прокомментировал избрание сына Хаменеи верховным лидером Ирана

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя в СМИ избрание сына аятоллы Али Хаменеи Моджтабы верховным лидером Ирана, заявил, что "недоволен" и что будет следить за развитием событий.

Также американский лидер отметил в интервью израильскому изданию Times of Israel, что будет наблюдать за развитием ситуации вокруг избрания нового верховного лидера Ирана.

"Посмотрим, что будет", — заявил Трамп, не став углубляться в детали.

Ранее Совет экспертов Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США Израиля аятоллы Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером исламской республики.