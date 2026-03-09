https://ria.ru/20260309/tarasova-2079482155.html
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что рада успехам российских атлетов на Паралимпийских играх в Италии и... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
спорт
ссср
италия
милан
татьяна тарасова
алексей бугаев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993119796_559:196:2523:1301_1920x0_80_0_0_a30eb64c834aef2941c87455ad66fc51.jpg
https://ria.ru/20260307/vasilev-2079228400.html
ссср
италия
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993119796_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f70b6b0abba43e649141c1a18c106684.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ссср, италия, милан, татьяна тарасова, алексей бугаев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, СССР, Италия, Милан, Татьяна Тарасова, Алексей Бугаев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
Тарасова назвала героями российских паралимпийцев, взявших первые медали