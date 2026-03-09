Рейтинг@Mail.ru
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/tarasova-2079482155.html
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что рада успехам российских атлетов на Паралимпийских играх в Италии и... РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T09:57:00+03:00
2026-03-09T09:57:00+03:00
спорт
ссср
италия
милан
татьяна тарасова
алексей бугаев
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993119796_559:196:2523:1301_1920x0_80_0_0_a30eb64c834aef2941c87455ad66fc51.jpg
https://ria.ru/20260307/vasilev-2079228400.html
ссср
италия
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993119796_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f70b6b0abba43e649141c1a18c106684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ссср, италия, милан, татьяна тарасова, алексей бугаев, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, СССР, Италия, Милан, Татьяна Тарасова, Алексей Бугаев, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Тарасова назвала российских паралимпийцев настоящими героями страны

Тарасова назвала героями российских паралимпийцев, взявших первые медали

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТатьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что рада успехам российских атлетов на Паралимпийских играх в Италии и считает их настоящими героями страны.
Горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев в субботу завоевали бронзовые медали в скоростном спуске.
"У меня не получается следить за выступлениями наших паралимпийцев, сейчас идет много фигурного катания. Но я видела, как их награждают. Я очень за них рада и поздравляю спортсменов. Они наши настоящие герои", - сказала Тарасова.
Паралимпиада проходит в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Это только начало": Васильев восхитился первыми медалями на Паралимпиаде
7 марта, 15:09
 
СпортСССРИталияМиланТатьяна ТарасоваАлексей БугаевПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала