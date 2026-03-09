Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
Футбол
 
21:05 09.03.2026 (обновлено: 21:08 09.03.2026)
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3 - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
Футболисты московского "Спартака" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Футбол, Спорт, Пабло Солари, Кристофер Ву, Кристофер Мартинс, Спартак Москва, Акрон (Тольятти), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыграл "Акрон" со счетом 4:3 в домашнем матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Акрон" (Тольятти)
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Акрон (Тольятти) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу "красно-белых", у которых мячи забили Пабло Солари (23-я минута), Кристофер Ву (41), Кристофер Мартинс (45+2) и Маркиньос (88). В составе гостей отличились Максим Болдырев (18, 62) и Жилсон Беншимол (57, с пенальти).
Российская премьер-лига (РПЛ)
09 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Спартак Москва
4 : 3
Акрон
23‎’‎ • Пабло Солари
(Наиль Умяров)
41‎’‎ • Кристофер Ву
(Эсекьель Барко)
45‎’‎ • Кристофер Мартинс
88‎’‎ • Маркиньос
(Эсекьель Барко)
18‎’‎ • Максим Болдырев
(Ионуц Неделчару)
57‎’‎ • Жилсон Беншимол (П)
62‎’‎ • Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
Встреча команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.
Столичный клуб, набрав 35 очков, занимает шестое место в таблице РПЛ, "Акрон" проиграл в чемпионате России в четвертый раз подряд и располагается на 11-й строчке с 21 баллом.
В следующем туре "Спартак" 14 марта сыграет в гостях с петербургским "Зенитом", а тольяттинский клуб на следующий день примет в Самаре грозненский "Ахмат".
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Локомотив" сыграл вничью с "Ахматом" и упустил шанс возглавить таблицу РПЛ
Вчера, 18:34
 
Футбол Спорт Пабло Солари Кристофер Ву Кристофер Мартинс Спартак Москва Акрон (Тольятти) Зенит РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
