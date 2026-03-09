https://ria.ru/20260309/spartak-2079564337.html
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3 - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
Футболисты московского "Спартака" обыграли тольяттинский "Акрон" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ со счетом 4:3
