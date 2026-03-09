Рейтинг@Mail.ru
Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи - РИА Новости, 09.03.2026
10:57 09.03.2026
Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи
Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи - РИА Новости, 09.03.2026
Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи
Шесть из 13 рейсов, которые "ушли" на запасные аэродромы в воскресенье, приземлились в Сочи, сообщили в сочинском аэропорту. РИА Новости, 09.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
https://ria.ru/20260308/sochi-2079444992.html
https://ria.ru/20260307/samolet-2079237960.html
Сочи, Санкт-Петербург, Новосибирск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
© РИА Новости / Игорь Онучин
Самолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
СОЧИ, 9 мар - РИА Новости. Шесть из 13 рейсов, которые "ушли" на запасные аэродромы в воскресенье, приземлились в Сочи, сообщили в сочинском аэропорту.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи 8 марта в 18.32 мск. Ограничения были сняты 9 марта в 05.02 мск.
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
8 марта, 23:20
В нескольких районах Сочи обнаружили фрагменты сбитых дронов
8 марта, 23:20
"Воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы (13 бортов), прибывают в аэропорт Сочи. В настоящий момент 6 приземлились в Сочи, будут обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта по состоянию на 10.30 мск, на вылет задерживаются 29 рейсов. При этом рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь задерживаются на более 12 часов. Также по информации на табло, длительные задержки есть и на международных направлениях: в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, из них на 12 часов и более из Тбилиси, Еревана, Стамбула, Новосибирска и Красноярска.
Кроме того, отменены четыре рейса на прилет в Сочи: из Стамбула, Санкт-Петербурга, Пензы и Абу-Даби.
В аэропорту уточнили, что по состоянию на 10.00 мск обслужено семь рейсов на прилёт и 15 рейсов на вылет.
Застрявшие на острове Мале туристы из России ночевали в аэропорту
7 марта, 16:17
Застрявшие на острове Мале туристы из России ночевали в аэропорту
7 марта, 16:17
 
