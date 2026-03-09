Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи

СОЧИ, 9 мар - РИА Новости. Шесть из 13 рейсов, которые "ушли" на запасные аэродромы в воскресенье, приземлились в Сочи, сообщили в сочинском аэропорту.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи 8 марта в 18.32 мск. Ограничения были сняты 9 марта в 05.02 мск.
"Воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы (13 бортов), прибывают в аэропорт Сочи. В настоящий момент 6 приземлились в Сочи, будут обслужены и отправлены в города назначения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта по состоянию на 10.30 мск, на вылет задерживаются 29 рейсов. При этом рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь задерживаются на более 12 часов. Также по информации на табло, длительные задержки есть и на международных направлениях: в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. На прилет в Сочи задерживаются 18 рейсов, из них на 12 часов и более из Тбилиси, Еревана, Стамбула, Новосибирска и Красноярска.
В аэропорту уточнили, что по состоянию на 10.00 мск обслужено семь рейсов на прилёт и 15 рейсов на вылет.