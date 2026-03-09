Шесть бортов, ушедших на запасные аэродромы, вернулись в аэропорт Сочи

СОЧИ, 9 мар - РИА Новости. Шесть из 13 рейсов, которые "ушли" на запасные аэродромы в воскресенье, приземлились в Сочи, сообщили в сочинском аэропорту.

В аэропорту уточнили, что по состоянию на 10.00 мск обслужено семь рейсов на прилёт и 15 рейсов на вылет.