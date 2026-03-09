https://ria.ru/20260309/ska-2079473736.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" в овертайме обыграл архангельский "Водник" во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"СКА-Нефтяник" выиграл у "Водника" второй матч в полуфинальной серии ЧР по бенди