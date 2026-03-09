Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
08:53 09.03.2026 (обновлено: 09:10 09.03.2026)
https://ria.ru/20260309/ska-2079473736.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" в овертайме обыграл архангельский "Водник" во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T08:53:00+03:00
2026-03-09T09:10:00+03:00
спорт
россия
хабаровск
архангельск
водник
ска-нефтяник
чемпионат россии по хоккею с мячом
россия
хабаровск
архангельск
спорт, россия, хабаровск, архангельск, водник, ска-нефтяник, чемпионат россии по хоккею с мячом
Спорт, Россия, Хабаровск, Архангельск, Водник, СКА-Нефтяник, Чемпионат России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" обыграл "Водник" в матче полуфинальной серии ЧР по бенди

"СКА-Нефтяник" выиграл у "Водника" второй матч в полуфинальной серии ЧР по бенди

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" в овертайме обыграл архангельский "Водник" во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев голы забили Алан Джусоев (64-я минута) и Семен Чупин (84, 104). У "Водника" отличились Роман Ананьин (24) и Илья Насекин (80).
Счет в серии до трех побед - 2-0. Следующий матч состоится 12 марта в Архангельске.
"Динамо" победило "Кузбасс" на старте полуфинальной серии ЧР по бенди
8 марта, 15:29
 
СпортРоссияХабаровскАрхангельскВодникСКА-НефтяникЧемпионат России по хоккею с мячом
 
