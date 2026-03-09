https://ria.ru/20260309/sila-2079505013.html
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
Новая стратегия безопасности ЕС поставит целью союза демонстрацию силы и увеличение внешнего влияния, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
