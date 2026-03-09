Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС - РИА Новости, 09.03.2026
12:57 09.03.2026
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС - РИА Новости, 09.03.2026
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС
Новая стратегия безопасности ЕС поставит целью союза демонстрацию силы и увеличение внешнего влияния, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 09.03.2026
в мире, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС

Фон дер Ляйен: новая стратегия безопасности ЕС поставит целью демонстрацию силы

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Новая стратегия безопасности ЕС поставит целью союза демонстрацию силы и увеличение внешнего влияния, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние... Это будет лежать в основе нашей новой Европейской стратегии безопасности", - сказала фон дер Ляйен, выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.
По ее словам, вопросы "безопасности" будут лежать в основе всей деятельности в ЕС.
"Это должно быть мышлением по умолчанию: от обороны до данных, от промышленности до инфраструктуры, от технологий до торговли", - сказала глава ЕК.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Институты ЕС не соответствуют современным реалиям, заявила фон дер Ляйен
В мире Брюссель Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Еврокомиссия
 
 
