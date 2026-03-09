Фон дер Ляйен назвала цель новой стратегии безопасности ЕС

«

"Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние... Это будет лежать в основе нашей новой Европейской стратегии безопасности", - сказала фон дер Ляйен, выступая на конференции постпредов ЕС в Брюсселе.