Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой" - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Футбол
 
17:00 09.03.2026
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Ярославский футбольный клуб "Шинник" обыграл "Уфу" в домашнем матче 23-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Новости
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"

Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой" в матче Первой лиги

© пресс-служба ФК "Шинник"Альбек Гонгапшев
Альбек Гонгапшев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© пресс-служба ФК "Шинник"
Альбек Гонгапшев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ярославский футбольный клуб "Шинник" обыграл "Уфу" в домашнем матче 23-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в понедельник в Ярославле, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 40-й минуте забил Альбек Гонгапшев.
"Шинник", набрав 29 очков, идет на десятом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России, "Уфа" (20 очков) с шестиматчевой безвыигрышной серией в Первой лиге располагается на 16-й позиции.
Футболисты Урала - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги
