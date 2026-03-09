https://ria.ru/20260309/shinnik-2079536726.html
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Гол Гонгапшева принес "Шиннику" победу над "Уфой"
Ярославский футбольный клуб "Шинник" обыграл "Уфу" в домашнем матче 23-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
