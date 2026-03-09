"Были на разрыв": Рожков рассказал о реакции на Россию на Паралимпиаде

«

"К нам здесь подходят руководители многих НПК и поздравляют. Болельщики, волонтеры - со всех сторон поздравления. Мы были на разрыв, когда гуляли по городу: все хотели сфотографироваться, сказать добрые слова. Представители разных стран подходили, говорили: "Правильно сделали, что вас допустили. Спорт должен быть вне политики. Придем за вас болеть". И самые популярные значки (на Паралимпиаде) - российские", - сказал Рожков журналистам.