"Были на разрыв": Рожков рассказал о реакции на Россию на Паралимпиаде

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 9 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Многие, включая руководителей иностранных национальных паралимпийских комитетов (НПК), поздравляют горнолыжницу Варвару Ворончихину и российскую делегацию с завоеванием золотой медали на Паралимпиаде в Италии, рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
В понедельник Ворончихина победила в супергиганте, завоевав первую золотую медаль для сборной России на Играх. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).
«
"К нам здесь подходят руководители многих НПК и поздравляют. Болельщики, волонтеры - со всех сторон поздравления. Мы были на разрыв, когда гуляли по городу: все хотели сфотографироваться, сказать добрые слова. Представители разных стран подходили, говорили: "Правильно сделали, что вас допустили. Спорт должен быть вне политики. Придем за вас болеть". И самые популярные значки (на Паралимпиаде) - российские", - сказал Рожков журналистам.
Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.