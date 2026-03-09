Рейтинг@Mail.ru
"Азербайджанские авиалинии" возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахичевань
11:48 09.03.2026
"Азербайджанские авиалинии" возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахичевань
"Азербайджанские авиалинии" возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахичевань
баку, нахичевань, военная операция сша и израиля против ирана
Баку, Нахичевань, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Азербайджанские авиалинии" возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахичевань

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azerbaijan Airlines
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines. Архивное фото
БАКУ, 9 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет прямые полеты между Баку и Нахичеванью, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"AZAL с 9 марта года возобновляет прямые авиарейсы между Баку и Нахичеванью. Мы продолжаем внимательно отслеживать текущую ситуацию и принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов. Пассажиров будут оперативно информировать о любых изменениях в расписании", - сообщили в компании.
Прямые рейсы между Баку и Нахичеванью были временно отменены 5 марта в связи с произошедшим в тот день инцидентом с беспилотниками.
Баку, Нахичевань, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
