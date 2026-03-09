https://ria.ru/20260309/reysy-2079496391.html
"Азербайджанские авиалинии" возобновляют прямые рейсы из Баку в Нахичевань
Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) возобновляет прямые полеты между Баку и Нахичеванью, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. РИА Новости, 09.03.2026
