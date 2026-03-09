Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом - РИА Новости, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/razgovor-2079576926.html
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом - РИА Новости, 09.03.2026
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся в решающий момент, считает глава РФПИ, спецпредставитель РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T23:10:00+03:00
2026-03-09T23:10:00+03:00
в мире
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_298:475:3057:2027_1920x0_80_0_0_0c2bf4e4a3c07ba7ad5beed133a569f2.jpg
https://ria.ru/20260309/putin-2079570393.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом

Дмитриев заявил, что важный разговор Путина и Трампа состоялся в решающий момент

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся в решающий момент, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В понедельник состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп в ходе беседы вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования.
«
"Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Вчера, 22:29
 
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала