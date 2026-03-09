https://ria.ru/20260309/razgovor-2079570785.html
Разговор Путина и Трампа носил деловой характер, заявил Ушаков
Разговор Путина и Трампа носил деловой характер, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.03.2026
Разговор Путина и Трампа носил деловой характер, заявил Ушаков
Разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа носил деловой и конструктивный характер, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:29:00+03:00
2026-03-09T22:29:00+03:00
2026-03-09T22:30:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079570672.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Разговор Путина и Трампа носил деловой характер, заявил Ушаков
Ушаков: разговор Путина и Трампа носил деловой и конструктивный характер