Путин и Трамп созвонились впервые в этом году
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп созвонились в 11-й раз и впервые в 2026 году, их предыдущий разговор проходил 70 дней назад. РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:54:00+03:00
