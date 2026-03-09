Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/putin-2079573501.html
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине - РИА Новости, 09.03.2026
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал положительные оценки посреднических усилий США и американского лидера... РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:44:00+03:00
2026-03-09T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
россия
сша
украина
Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал положительные оценки посреднических усилий США и американского лидера лично в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник вечером. По словам Ушакова, президент США в ходе беседы вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования.
«
"С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий (в урегулировании конфликта на Украине - ред.), принимаемых командой Дональда Трампа и им лично", - сказал Ушаков журналистам.
