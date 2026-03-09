https://ria.ru/20260309/putin-2079572940.html
Путин высказал Трампу ряд соображений по урегулированию конфликта с Ираном
Путин высказал Трампу ряд соображений по урегулированию конфликта с Ираном - РИА Новости, 09.03.2026
Путин высказал Трампу ряд соображений по урегулированию конфликта с Ираном
Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое... РИА Новости, 09.03.2026
Путин высказал Трампу ряд соображений по урегулированию конфликта с Ираном
Ушаков: Путин высказал Трампу соображения по урегулированию конфликта с Ираном