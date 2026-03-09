Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле
22:34 09.03.2026 (обновлено: 22:37 09.03.2026)
Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле
Российский президент Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе разговора затронули вопросы, касающиеся ситуации в Венесуэле, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 09.03.2026
в мире, венесуэла, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле

Путин и Трамп в ходе разговора затронули вопросы, касающиеся Венесуэлы

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе разговора затронули вопросы, касающиеся ситуации в Венесуэле, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президенты затронули также вопрос о Венесуэле. Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти", - сказал он журналистам.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Путин и Трамп высказали готовность к регулярному общению, заявил Ушаков
В миреВенесуэлаСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
