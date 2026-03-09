https://ria.ru/20260309/putin-2079571496.html
Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле
Российский президент Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе разговора затронули вопросы, касающиеся ситуации в Венесуэле, заявил помощник президента РФ РИА Новости, 09.03.2026
2026-03-09T22:34:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_0:110:1403:899_1920x0_80_0_0_461a0f3f8c9cef76fb9fbe62fe033cd4.jpg
https://ria.ru/20260309/ushakov-2079571160.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131880/88/1318808813_30:0:1375:1009_1920x0_80_0_0_a9ab5af622aa96b2c44716812da6b2e2.jpg
Путин и Трамп в ходе разговора затронули вопросы, касающиеся Венесуэлы