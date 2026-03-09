Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
22:29 09.03.2026 (обновлено: 23:32 09.03.2026)
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу, сообщил помощник... РИА Новости, 09.03.2026
россия, юрий ушаков, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, ближний восток, украина, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Ближний Восток, Украина, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Акцент <...> был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому урегулированию", — сказал он журналистам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран научил Россию переговорам с США
1 марта, 08:00
Во время беседы Путин призвал к разрешению разногласий Вашингтона и Тегерана политико-дипломатическими средствами и поделился соображениями по этому поводу. Трамп, в свою очередь, дал оценку событиям в контексте совместной с Израилем операции.
Лидеры также затронули тему мирного процесса по Украине. Российский президент положительно оценил посреднические усилия США и рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. Американский лидер выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта.
Кроме того, они обсудили Венесуэлу, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.
Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Ушаков подчеркнул, что их беседа будет иметь практическое значение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Путин сделал Трампу предложение, от которого тот не может отказаться
23 февраля, 08:00
 
Россия Юрий Ушаков Владимир Путин Дональд Трамп США В мире Ближний Восток Украина Иран Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
