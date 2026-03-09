https://ria.ru/20260309/putin-2079570393.html
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Владимир Путин обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом обстановку на Ближнем Востоке, мирный процесс по Украине и Венесуэлу, сообщил помощник...
Путин и Трамп обсудили по телефону Иран, Украину и Венесуэлу
Ушаков сообщил о телефонном разговоре Путина с Трампом