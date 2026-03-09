Рейтинг@Mail.ru
Маршрут через Ормузский пролив сейчас фактически закрыт, заявил Путин
18:55 09.03.2026 (обновлено: 19:12 09.03.2026)
Маршрут через Ормузский пролив сейчас фактически закрыт, заявил Путин
ормузский пролив, владимир путин, россия, в мире
Ормузский пролив, Владимир Путин, Россия, В мире
Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Маршрут через Ормузский пролив сейчас фактически закрыт, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас этот маршрут фактически закрыт", - сказал он на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа, комментируя текущую ситуацию с экспортом нефти через Ормузский пролив.
Путин рассказал о перевозке нефти через Ормузский пролив
Ормузский проливВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
